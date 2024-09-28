Гвардіола закликав Артету бути обережніше зі словами

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не зрозумів, що його колишній помічник Мікель Артета мав на увазі, коли казав, що в нього є вся інформація про "містян".

На висловлювання головного тренера Арсенала Пеп відреагував на пресконференції перед матчем проти Ньюкасла. Його слова наводить BBC.

"Наступного разу Мікель має більш чітко розуміти, що саме він має на увазі. Він сказав, що був у Манчестер Сіті чотири роки і точно знає, що тут відбувалося. Це може бути пов ’язано з судовим процесом (щодо 115 порушень правил фінансового фейр-плей – прим.), який зараз іде, можливо, в нього є інформація про це? Чи, можливо, він знає щось, чого не знаю я? Сподіваюся, це питання було почуте і він зможе точно відповісти, що має на увазі", – сказав Гвардіола.

В останні дні протистояння між Манчестер Сіті та Арсеналом різко загострилося. Після матчу у 5-му турі АПЛ гравці обох команд обмінювалися різкими випадами у пресі, а Гвардіола заявив, що його клуб тепер у стані війни з "канонірами".