Педро: Вдячниий Ромі та Моурінью, що відпустили мене до головної команди столиці

Вінгер Лаціо Педро вважає, що виступає за головну команду італійської столиці.

Про це іспанець сказав у інтерв’ю Il Messaggero.

"Я не хочу переповідати перипетії, я вже говорив про Рому та Моурінью. Це все вже в минулому. Насправді, вони прийняли найкраще на той момент рішення, і я вдячний їм за те, що відпустили мене до головної команди столиці – Лаціо. Я хотів продовжити кар'єру в Серії А, де настільки велика конкуренція, і я був задоволений", – сказав Педро.

Педро перейшов у Рому влітку 2020 року. Втім, після того, як "вовків" очолив Жозе Моуорінью, віковий вінгер перебрався у Лаціо, який є непримиренним суперником Роми.

В Лаціо іспанець переживає другу молодість. Цього сезону Педро взяв участь у 12 матчах, на його рахунку 6 голів та 2 асисти.