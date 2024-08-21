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Легіонер Шахтаря: Не відкидаю можливості грати за збірну України

Ігор Чернявський — 21 серпня, 13:25
Легіонер Шахтаря: Не відкидаю можливості грати за збірну України
ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Педрінью не виключає, що колись отримає український паспорт і буде виступати за збірну України.

Про це бразилець розповів у інтерв’ю з Дар’єю Савіною, в якому він відповідав на питання вболівальників.

першу чергу, все залежить від того, як буде розвиватися ситуація. У першу чергу, я гордий бути бразильцем і грати за свою національну команду було б чудово. Але як ви згадали, є приклад Марлоса, Мораєса. Вони також чудові бразильські гравці, які грали за вашу країну, і я не відкидаю подібної можливості", — сказав Педрінью.

Нагадаємо, 26-річний вінгер перейшов у Шахтар влітку 2021 року, але після початку повномасштабного вторегнення залишив Україну. Наступні два сезони він провів у Атлетіку Мінейру, а цього літа повернувся в донецький клуб.

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