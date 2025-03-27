Двоє гравців Динамо відновилися після травм і готові зіграти проти Руха в 22 турі УПЛ

Двоє гравців Динамо відновилися після травм та готові допомогти столичному клубу в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Руха.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформаціє джерела, йдеться про Назара Волошина, у якого було пошкодження поверхні стегна: він повернувся до складу на початку тижня, а також про Олександра Піхальонка, який відновився після мікротравми, яка не дозволила йому поїхати зі збірною на матчі проти Бельгії.

Своє перше тренування в загальній групі 27-річний хавбек провів вчора, 26 березня.

Поєдинок Рух – Динамо відбудеться 29 березня. Початок о 18:00. У попередньому турі Динамо у напруженому матчі не змогло переграти Зорю і таким чином дозволило наблизитись Олександрії на відстань чотирьох очок. Підопічні Ротаня у своєму поєдинку здобули впевнену перемогу над Оболонню.