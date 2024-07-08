Фонсека пояснив італійській пресі, чому одягнув жовто-синій значок на пресконференцію Мілана

Португальський тренер Паулу Фонсека одягнув жовто-синій значок на свою першу пресконференцію в якості нового головного тренера Мілана для того, щоб люди пам’ятали про війну в Україні.

Його слова наводить Calciomercato.

"Це моя особиста справа. Ми несемо відповідальність за те, щоб люди не забували про те, що відбувається в Україні", — сказав Фонсека.

Колишній тренер Шахтаря вже не вперше публічно підтримує Україну. У квітні португалець запросив українських біженців із Харкова на домашній матч своєї попередньої команди — французького Лілля.

Зазначимо, що у 2018 році Паулу одружився на українці Катерині Остроушко, яка працювала прессекратарем Рината Ахметова. Наступного року в пари народився син Мартін.