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Дибала: У матчі проти Емполі було багато індивідуальних помилок

Андрій Яросименко — 26 серпня, 11:35
Дибала: У матчі проти Емполі було багато індивідуальних помилок
Пауло Дібала
Getty images

Аргентинський нападник Роми, за яку грає українець Артем Довбик, Пауло Дибала прокоментував поразку від Емполі в матчі другого туру Серії А.

Його слова передає Alfredopedulla.

"Я намагався прожити цей вечір, як і всі інші, я вважаю, що треба бути професійним і зосередженим на виконанні того, що від нас вимагає тренер. Сьогодні ми не дуже добре виконували, те, що він просив від нас протягом тижня. Ми зробили багато помилок, нам доведеться продовжувати працювати та залишити минуле позаду.

Я думаю, що ми всі повинні спробувати зрозуміти, що ми зробили не так, на мою думку, було багато помилок на тактичному та індивідуальному рівні. Ми намагалися переламати гру, але було вже пізно", — вважає футболіст.

Зазначимо, що "вовків" Артем Довбик провів на полі увесь матч, однак результативними діями не відзначився. У двох стартових турах Серії А Рома набрала лише одне очко. Єдиний гол команди на старті сезону забив Ельдор Шомуродов, який отримав лише 20 хвилин у матчі з Емполі.

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