Дибала може залишити Рому вільним агентом через провальні переговори
Перемовини між керівництвом Роми та нападником Пауло Дибалою про продовження контракту зайшли у глухий кут, через що зірковий гравець може залишити клуб після завершення сезону.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Чинний контракт Дибали завершується у червні, тому він вже зараз може домовлятися з іншими клубами щодо переходу вільним агентом.
Влітку 2022 року Рома також безкоштовно підписувала 32-річного аргентинця, який покинув Ювентус. Дибала відразу став найбільш статусним гравцем римлян, але продовжував страждати від постійних травм.
У нинішньому сезоні він відзначився всього 2 голами і 2 асистами в 19 матчах.
Зараз Transfermarkt оцінює Дибалу в скромні 5 млн євро, хоча на піку кар'єри доходило до 110 млн.
Нагадаємо, що центральний півзахисник Роми Едоардо Бове достроково залишив клуб на правах вільного агента – чинну угоду було розраховано до літа 2028-го.