Дибала може залишити Рому вільним агентом через провальні переговори

Катерина Лисянська — 18 січня 2026, 12:25
Пауло Дибала
legaseriea.it

Перемовини між керівництвом Роми та нападником Пауло Дибалою про продовження контракту зайшли у глухий кут, через що зірковий гравець може залишити клуб після завершення сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинний контракт Дибали завершується у червні, тому він вже зараз може домовлятися з іншими клубами щодо переходу вільним агентом.

Влітку 2022 року Рома також безкоштовно підписувала 32-річного аргентинця, який покинув Ювентус. Дибала відразу став найбільш статусним гравцем римлян, але продовжував страждати від постійних травм.

У нинішньому сезоні він відзначився всього 2 голами і 2 асистами в 19 матчах.

Зараз Transfermarkt оцінює Дибалу в скромні 5 млн євро, хоча на піку кар'єри доходило до 110 млн.

Нагадаємо, що центральний півзахисник Роми Едоардо Бове достроково залишив клуб на правах вільного агента – чинну угоду було розраховано до літа 2028-го.

