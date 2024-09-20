Дивно, що вже під час сезону вони змінюють домашнє поле: ван Леувен невдоволений клубом Першої ліги

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен невдоволений тим, що у 8 турі Першої ліги його команді доведеться грати в Кудрівці.

Про це він сказав у коментарі для клубної пресслужби.

" Щодо того, що гра відбуватиметься у Кудрівці. Я завжди виступаю за те, щоб у всіх команд були однакові умови. І це дивно, що вже під час сезону вони змінюють локацію проведення домашніх поєдинків. Це була одна з тем, яку ми обговорювали в команді, чому Кудрівка не продовжує грати в Бучі", – сказав ван Леувен.

Поєдинок між Кудрівкою та Металістом 1925 відбудеться завтра, 21 вересня. Час початку матчу на сайті Професіональної футбольної ліги.