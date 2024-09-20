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Дивно, що вже під час сезону вони змінюють домашнє поле: ван Леувен невдоволений клубом Першої ліги

Ігор Чернявський — 20 вересня, 20:20
Дивно, що вже під час сезону вони змінюють домашнє поле: ван Леувен невдоволений клубом Першої ліги
ФК Металіст 1925

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен невдоволений тим, що у 8 турі Першої ліги його команді доведеться грати в Кудрівці.

Про це він сказав у коментарі для клубної пресслужби.

"Щодо того, що гра відбуватиметься у Кудрівці. Я завжди виступаю за те, щоб у всіх команд були однакові умови. І це дивно, що вже під час сезону вони змінюють локацію проведення домашніх поєдинків. Це була одна з тем, яку ми обговорювали в команді, чому Кудрівка не продовжує грати в Бучі", – сказав ван Леувен.

Поєдинок між Кудрівкою та Металістом 1925 відбудеться завтра, 21 вересня. Час початку матчу на сайті Професіональної футбольної ліги.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Патрік ван Леувен Кудрівка-Нива

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