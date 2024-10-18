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А що змінилося? Лідер Реала знявся у крінжовій рекламі шампуню

Богдан Войченко — 18 жовтня, 23:59
Instagram
А що змінилося? Лідер Реала знявся у крінжовій рекламі шампуню

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор став амбасадором відомого бренду, який випускає шампуні.

Бразильський футболіст із недавніх пір є рекламним обличчям Clear men. Гравцю дали завдання самотужки записатися відео, яке він мав опублікувати у соцмережах, але от біда – вийшло все дуже погано.

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На короткому записі Вінісіус показує результат "до" та "після", проте різниці ніякої нема, хіба що трохи змінився фон на відео. За це футболіста висміяли у соцмережах підписники, наголосивши, що краще йому не давали "свободу для креативу".

@vinijr Vocês pediram, eu e @Clear_Br atendemos: chegou meu novo shampoo CLEAR MEN HIDRATAÇÃO CAMPEÃ by VINI JR! Quero ver geral no estilo, com cabelo na régua, hidratado e macio! Experimente o novo #ClearMen e poste seu antes e depois, usando esse áudio e a #NaReguaComNovoClear. Vou ficar de olho nos vídeos! 💥👊 #OsMelhoresUsamON1 ♬ som original - Vini Jr.

Також фанати провели паралелі із колишньою зіркою Реала Кріштіану Роналду, який теж багато років був рекламним обличчям цього ж шампуню. Як-то кажуть: "Раніше було краще".

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Вінісіуса Жуніора 4 голи та 4 асисти у 9 матчах Ла Ліги.

Реал Мадрид реклама Кріштіану Роналду Вінісіус Жуніор