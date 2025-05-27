Папа Римський привітав Наполі з чемпіонством

Папа Римський Лев XIV привітав гравців і керівництво Наполі з перемогою у Серії А сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дорогі друзі, ласкаво просимо! І вітаємо з перемогою в чемпіонаті! Це велике свято для міста Неаполь, і я хотів би поділитися з вами своїми думками з цього приводу.

Здобуття чемпіонського титулу – це досягнення, яке досягається після тривалого процесу, де найважливіше – це не окреме досягнення в певний момент чи видатний виступ великого гравця. Чемпіонський титул виграє команда, і коли я кажу команда, я маю на увазі гравців, тренера та весь персонал, а також клуб.

Дякую, що приїхали сюди. І ще раз вітаю! Нехай Господь благословить усіх вас та ваші родини. Удачі у всьому!", – сказав Святійший Отець.