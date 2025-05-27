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Папа Римський привітав Наполі з чемпіонством

Руслан Травкін — 27 травня 2025, 19:29
Папа Римський привітав Наполі з чемпіонством
Антоніо Конте та Папа Римський
Vatican.va

Папа Римський Лев XIV привітав гравців і керівництво Наполі з перемогою у Серії А сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дорогі друзі, ласкаво просимо! І вітаємо з перемогою в чемпіонаті! Це велике свято для міста Неаполь, і я хотів би поділитися з вами своїми думками з цього приводу.

Здобуття чемпіонського титулу – це досягнення, яке досягається після тривалого процесу, де найважливіше – це не окреме досягнення в певний момент чи видатний виступ великого гравця. Чемпіонський титул виграє команда, і коли я кажу команда, я маю на увазі гравців, тренера та весь персонал, а також клуб.

Дякую, що приїхали сюди. І ще раз вітаю! Нехай Господь благословить усіх вас та ваші родини. Удачі у всьому!", – сказав Святійший Отець.

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Сталося це під час аудієнції між представниками Наполі та Папою Римським. Зустріч відбулася у Клементинській залі Апостольського палацу Святого Престолу.

Нагадаємо, Наполі став чемпіоном Італії за підсумками сезону-2024/25. За 99-річну історію команда лише вчетверте виграла Серію А. Раніше їм це вдавалося у сезонах 1986/87, 1989/90 та 2022/23.

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Наполі Папа Римський Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

Папа Римський

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