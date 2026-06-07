Папа Римській зізнався в симпатії до Реала та обрав фаворита ЧС-2026

Папа Римський Лев XIV Роберт Френсіс Прівост заявив, що вболіває за мадридський Реал та буде підтримувати збірну США на чемпіонаті світу 2026 року.

Його слова передає Reuters.

Лев XIV, перебуваючи на борту свого рейсу з Рима до Мадрида, відповів на запитання, кого він підтримує – "вершкових" чи Барселону.

"Папа вболіває за всі команди. А Прівост – за Реал Мадрид".

Понтифік також вказав, що бажає успіхів американській збірній на майбутній світовій першості, проте не впевнений, чи зможе подивитися всі матчі з її участю.

"Я, безперечно, вболіватиму за США. Не знаю, скільки матчів мені вдасться подивитися, але бажаю їм успіхів".

Зауважимо, що кампанію-25/26 мадридський Реал завершив на другій позиції у внутрішньому чемпіонаті. Барселона обігнала мадридців на 8 очок та посіла перше місце. У Лізі чемпіонів "королівський" клуб дійшов до чвертьфіналу, де поступився мюнхенській Баварії за сумою двох матчів (4:6).

Також додамо, що господарка турніру збірна США на груповому етапі чемпіонату світу гратиме з Парагваєм (13 червня о 04:00 за київським часом), Австралією (19 червня о 22:00) та Туреччиною (26 червня о 05:00).