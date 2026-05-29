Дворазовий чемпіон Європи покинув Пізу

Іспанський центральний захисник Рауль Альбіоль покинув розташування італійської Пізи.

Про своє рішення він повідомив у своєму Інстаграмі.

"Це був важкий сезон, і все склалося не так, як я сподівався, але я хочу подякувати Пізі, своїм партнерам по команді та вболівальникам за те, як вони ставилися до мене протягом цього року. Дякую за все! Forza Pisa".

У сезоні-25/26 40-річний Альбіоль провів у футболці "чорно-блакитних" 9 матчів, у яких відзначився одним асистом та провів сумарно полі 570 хвилин. Зазначимо, що іспанський центрбек приєднався до італійської команди у вересні минулого року.

Раніше Альбіоль уже виступав у Серії А у 2013-2019 роках за Наполі. Також захищав кольори Валенсії, Хетафе та мадридського Реала. На клубному рівні Альбіоль ставав чемпіоном Іспанії, виграв Кубок та Суперкубок Італії та здобував перемогу в Кубку УЄФА та в Лізі Європи. Також Рауль провів 59 матчів за збірну Іспанії, з якою став чемпіоном світу 2010 року та двічі (у 2008 і 2012 роках) – чемпіоном Європи.

