Палмейрас – Ботафогу: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Бразильські команди Палмейрас та Ботафогу зустрінуться в межах 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 28 червня, на стадіоні "Лінкольн Файненшл Філд" у Філадельфії. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Зауважимо, що Палмейрас виграв групу A, випередивши Інтер Маямі, Порту та єгипетський Аль-Ахлі.

Чинний чемпіон Кубку Лібертадорес Ботафогу посів друге місце у квартеті B. Бразильці опинилися вище мадридського Атлетико, заробивши однакову кількість залікових балів.