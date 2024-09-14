Палкін: Я вважаю, що Судаков – нова європейська зірка

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про перспективи Георгія Судакова та заявив, що він вважає півзахисника новою європейською зіркою.

Його слова передає Ben Jacobs.

"Усі знають про Судакова. Я вважаю, що він нова європейська зірка. Пів року тому ми вели переговори з Наполі, вони пропонували 40 мільйонів євро, але ми вважаємо, що він коштує набагато більше.

І ми думаємо, що в цій Лізі чемпіонів він зіграє якнайкраще. У нього є мрія грати в європейському клубі топ рівня, і якщо він покаже хороший футбол – я вірю, що він зможе потрапити у такий клуб", – сказав Палкін.