Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Палкін – про цілі Шахтаря: Чемпіонат – це номер один

Володимир Варуха — 27 жовтня 2025, 11:00
Палкін – про цілі Шахтаря: Чемпіонат – це номер один
Сергій Палкін

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб зосереджується на всіх турнірах.

Про це він сказав в інтервʼю ПРОФУТБОЛ Digital.

"Зрозуміло, чемпіонат – це номер один, але всі турніри, де ми граємо, для нас дуже важливі. Єврокубки також, тому що єврокубки – це взагалі кожен раз, скажемо так, це маркетинг клубу. Це наша позиція, наш бренд. І ми повинні показувати дуже гарний футбол, тому що всіх тих футболістів, яких ми купили, вони теж хочуть себе дуже гарно показати в європейському футболі, на європейському рівні. Тому для нас це теж дуже серйозна складова", – сказав Палкін.

Після 10 турів Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату України, маючи у своєму активні 21 бал.

Також Шахтар має одну поразку та одну перемогу у Лізі конференцій. Підопічні Арди Турана перебувають на 17 місці у турнірній таблиці.

Раніше Туран оцінив матч проти Кудрівки у чемпіонаті України.

Сергій Палкін Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

Шахтар

Динамо реабілітувалося в матчі з Кривбасом, Полісся – претендент на чемпіонство. Підсумки 10 туру УПЛ
Шахтар обіграв Ладомир, Кривбас переміг Пантер
Бондаренко: Ми не заслуговували на поразку
Вісла допомогла фанатам Легії пронести скандальний банер на матч проти Шахтаря
Динамо – на дні, Шахтар розташувався в середині турнірної таблиці Ліги конференцій

Останні новини