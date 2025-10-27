Палкін – про цілі Шахтаря: Чемпіонат – це номер один

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб зосереджується на всіх турнірах.

Про це він сказав в інтервʼю ПРОФУТБОЛ Digital.

"Зрозуміло, чемпіонат – це номер один, але всі турніри, де ми граємо, для нас дуже важливі. Єврокубки також, тому що єврокубки – це взагалі кожен раз, скажемо так, це маркетинг клубу. Це наша позиція, наш бренд. І ми повинні показувати дуже гарний футбол, тому що всіх тих футболістів, яких ми купили, вони теж хочуть себе дуже гарно показати в європейському футболі, на європейському рівні. Тому для нас це теж дуже серйозна складова", – сказав Палкін.