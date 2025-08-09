Пафос – Динамо: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 серпня, київське Динамо зіграє матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025/26 проти кіпрського Пафоса.

Гра, яка відбудеться в кіпрському Лімассолі , розпочнеться о 20:00 за київським часом.

В Україні матч транслюватиме канал "2+2", а також гру можна подивитися на платформі "Київстар ТБ", які наживо транслювали першу гру команд.

Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо та Пафосом відбувся 5 серпня у польському Любліні. Підопічні Олександра Шовковського зазнали мінімальної поразки з рахунком 0:1.

Також повідомлялося, що всі квитки на гостьовий сектор Динамо у матчі-відповіді проти Пафоса продано.

У разі перемоги над Пафосом, Динамо зустрінеться у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів із переможцем пари Лех – Црвена Звезда.

У разі поразки кияни вирушать до четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграють із переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).