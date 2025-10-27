Ексгравець збірної Польщі та ПСЖ оголосив про завершення кар'єри

Півзахисник збірної Польщі Гжегож Крихов’як оголосив про завершення професійної кар'єри у 35 років.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Я ні про що не шкодую і нічого б не змінив. Я приймаю свою кар'єру такою, якою вона була: з моментами радості та успіху, але також і з більш важкими моментами, які так багато мене навчили. Спасибі вболівальникам, які були зі мною в хороші й погані моменти, усім гравцям, з якими я мав честь ділити поле, і всім, хто підтримував мене на цьому шляху", — написав Крихов’як.

Крихов’як починав кар'єру у французькому Бордо, 2014 року перейшов до іспанської Севільї, з якою двічі вигравав Лігу Європи, зокрема у фіналі 2015 року проти Дніпра (3:2) відзначився голом.

У 2016 році Крихов’як перейшов у ПСЖ, але не зумів закріпитися в основному складі французького клубу. Згодом виступав за російські Локомотив і Краснодар. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році залишив РФ та виступав за АЕК, Аль-Шабаб, Абха та кіпрський Анортосіс.

За національну збірну півзахисник провів 100 матчів і забив п’ять голів. З липня 2025 року залишався без клубу.