П'ятенко залишив посаду головного тренера жіночої команди Металіста 1925

Головний тренер жіночої команди Металіста 1925 року Володимир П'ятенко залишив займану посаду.

Про це спеціаліст повідомив після фіналу Кубку України, де його команда поступилася Ворсклі.

"Це заключна гра в моїй історії з Металістом 1925 року. Учора керівництво оголосило, що не буде продовжувати контракт зі мною", – сказав він.

Володимир П'ятенко працював із жіночою командою Металіста 1925 з літа 2023 року. В сезоні 2024/25 харківський клуб під його керівництвом посів друге місце у жіночій першості України, виборовши путівку до Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що роботу у Металісті 1925 року Володимир П'ятенко поєднував з роботою головним тренером жіночої збірної України.

Нагадаємо, у фінальному матчі за кубок України зійшлися володар золотих та срібних нагород чемпіонату України – чемпіон полтавська Ворскла та харківський Металіст 1925. Поєдинок у Рівному завершився мінімальною перемогою Ворскли з рахунком 1:0.