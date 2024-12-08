Останні дні життя перебував у комі: помер легендарний голкіпер Олімпіакоса та Панатінаїкоса

Пішов у засвіти легендарний грецький футболіст Нікос Сарганіс.

Про це пише Greek City Times, а також підтверджують пресслужби Олімпіакоса та Панатінаїкоса.

Причиною смерті 70-річного Сарганіса став рак. Останні дні він перебував у комі в одній з афінських лікарень.

Нікоса вважають одним із найкращих футболістів за історію Греції. На клубному рівні він грав за Ілісіакос, Касторію та Афінаїкос. У період із 1980 до 1985 Сарганіс грав за Олімпіакос, влітку 1985 він приєднався до Панатінаїкоса та грав за "зелених" наступні 5 сезонів.

Протягом кар'єри 5 разів ставав чемпіоном Греції та 5 разів здобував Кубок країни. Загалом в елітному дивізіоні Греції провів 190 матчів та навіть забив 6 голів. 77 разів йому вдавалося зберегти ворота "сухими".

З 1980 до 1991 року відіграв 58 матчів за національну збірну. У жовтні 1980 року воротар допоміг Греції сенсаційно на виїзді обіграти Данію (1:0). Датські журналісти були в захваті від його виступів і дали йому прізвисько "Фантом", яке було з ним до кінця кар'єри.

У сезоні 1991/92 скромний Афінаїкос у першому раунді Кубку Кубків зійшовся з Манчестер Юнайтед. Домашня гра закінчилася з рахунком 0:0, в Англії основний час також обійшовся без голів, але в екстра-таймах "червоні дияволи" таки зуміли двічі пробити Сарганіса.