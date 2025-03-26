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Центральний захисник Баварії отримав травму

Володимир Максименко — 26 березня 2025, 12:30
Центральний захисник Баварії отримав травму
Дайо Упамекано
instagram.com/upamecano

Центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано отримав травму у розташуванні збірної Франції та не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

У футболіста діагностували послаблення в лівому коліні, а сам Упамекано вимушений буде пропустити декілька тижнів.

Зазначимо, що це вже друга важка втрата для оборони "червоних" – раніше стало відомо про розрив хрестоподібної зв'язки в Альфонсо Девіса.

У сезоні-2024/25 Упамекано зіграв 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Раніше повідомлялось, що Мануель Ноєр зробив перерву у тренування через побоювання рецидиву травми.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 травма Дайо Упамекано

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