Центральний захисник Баварії отримав травму
Дайо Упамекано
instagram.com/upamecano
Центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано отримав травму у розташуванні збірної Франції та не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
У футболіста діагностували послаблення в лівому коліні, а сам Упамекано вимушений буде пропустити декілька тижнів.
Зазначимо, що це вже друга важка втрата для оборони "червоних" – раніше стало відомо про розрив хрестоподібної зв'язки в Альфонсо Девіса.
У сезоні-2024/25 Упамекано зіграв 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими м'ячами.
Раніше повідомлялось, що Мануель Ноєр зробив перерву у тренування через побоювання рецидиву травми.