Центральний захисник Баварії отримав травму

Центральний захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано отримав травму у розташуванні збірної Франції та не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

У футболіста діагностували послаблення в лівому коліні, а сам Упамекано вимушений буде пропустити декілька тижнів.

🚨🔴 Dayot #Upamecano has been diagnosed with loose bodies in his left knee and will be out for several weeks.



He helped France reach the UEFA Nations League Final Four with a 5–4 win on penalties over Croatia in Paris.



Second serious injury for FC Bayern in a crucial stage of… pic.twitter.com/M1aQ4h8RoK — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 26, 2025

Зазначимо, що це вже друга важка втрата для оборони "червоних" – раніше стало відомо про розрив хрестоподібної зв'язки в Альфонсо Девіса.

У сезоні-2024/25 Упамекано зіграв 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Раніше повідомлялось, що Мануель Ноєр зробив перерву у тренування через побоювання рецидиву травми.