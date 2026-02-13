Баварія продовжила контракт із віцемпіоном світу, який коштує 70 мільйонів євро

Мюнхенська Баварія оголосила про продовження контракту з центральним захисником Дайо Упамекано.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода французького футболіста з "баварцями" розрахована до 30 червня 2030 року. Чинний контракт завершувався вже влітку цього року і клуб зумів зберегти одного з найдорожчих оборонців світу.

Зазначимо, що Дайо Упамекано став гравцем Баварії влітку 2021 року, перейшовши з Лейпцига за 42,5 мільйона євро. У поточному сезоні француз гвінейського походження провів 28 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

Портал Transfermarkt оцінює Упамекано у 70 мільйонів євро. 27-річний футболіст перебуває у топ-10 серед найдорожчих центральних захисників світу.

У складі збірної Франції Упамекано брав участь у чемпіонаті світу 2022, де разом з "Ле Бльо" став володарем срібних нагород.

Раніше повідомлялося, що Баварія вийшла до півфіналу Кубка Німеччини, здолавши Лейпциг з рахунком 2:0.