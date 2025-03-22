Ноєр зробив перерву у тренуваннях через можливий рецидив

Воротар Баварія Мануель Ноєр на деякий час припинив реабілітаційні тренування через можливий рецидив травми.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

За інформацією клубу, у м'язах гомілки 38-річного футболіста виникла "певна реакція", через що Ноєр зробив паузу у тренуваннях.

Нагадаємо, Мануель отримав ушкодження в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра – у нього діагностували розрив м'язових волокон литкового м'яза.

Цього сезону голкіпер зіграв у 33 матчах "ротен" в усіх турнірах. Воротар пропустив 26 голів та 15 разів відстояв на "нуль".

У лютому Ноєр підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2026 року. Це буде 15-й сезон воротаря в клубі.