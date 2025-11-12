Упамекано: Забарний – дуже агресивний гравець
Центральний захисник Баварії та збірної Франції Дайо Упамекано поділився своєю думкою щодо захисника збірної України Іллі Забарного.
Слова француза наводить RMC Sport.
"Він дуже хороший захисник. Якщо сьогодні він грає в ПСЖ і регулярно виходить у стартовому складі національної збірної, то це тому, що він хороший захисник.
Я не знайомий з ним особисто, але з того, що я бачив, він хороший захисник. Він дуже агресивний гравець, до того ж він молодий, тож він буде ще більше прогресувати", – заявив Упамекано.
Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, Франція та Україна зіграють між собою в 5 турі відбору до ЧС-2026. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом.
За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.