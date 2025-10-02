Основний голкіпер Ліверпуля через травму пропустить більше місяця

Бразильський воротар англійського Ліверпуля Аліссон пропустить щонайменше 6 тижнів через травму, отриману в матчі проти Галатасарая в межах основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомив журналіст Девід Орштейн.

За його інформацією, голкіпер зазнав травми підколінного сухожилля.

Швидше за все, бразилець не допоможе Ліверпулю у матчах проти мадридського Реала (04.11) та Манчестер Сіті (09.11). Найближчі ігри проти Челсі (04.10) та Манчестер Юнайтед (19.10) він точно пропускає.

Для бразильського воротаря Ліверпуля це вже не перша травма за останній час. У сезоні-2024/2025 він пропустив 31 матч через пошкодження, а ще кампанією раніше – 19.

Раніше стало відомо, що центральний захисник Ліверпуля Джованні Леоні, скоріше за все, у поточному сезоні на поле більше не вийде.