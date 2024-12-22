Три европейскі гранды готові викласти солідну суму за нігерійську зірку Наполі

Нігерійський центрфорвард Віктор Осімхен, який зараз на правах оренди грає за стамбульський Галатасарай, може продовжити кар'єру в Англії чи Франції.

Про це пише Fichajes.

Оренда нападника з турецьким грандом завершується наступного літа, а в Наполі, який володіє правами на гравця, він не залишиться.

Наразі за ситуацією стежать три сильні клуби континенту: Манчестер Юнайтед, Челсі та ПСЖ, які готові запропонувати за гравця 75 млн євро, зазначені у пункті про його розірвання контракту.

Раніше повідомлялося, що сам форвард хотів би приєднатись до італійського Ювентуса. Однак трансфер може не відбутися через скорочення зарплатного фонду туринців. "Зебри" не бояться суми трансферу, проте проблемою стане його зарплата.

У поточному сезоні Осімхен провів за Галатасарай 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 4 асисти.