Осасуна переграла Хетафе на старті 8 туру Ла Ліги

Олександр Булава — 4 жовтня 2025, 00:13
У п'ятницю, 3 жовтня, Осасуна на домашньому полі обіграла Хетафе у межах 8 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Борха Майораль вивів гостей вперед на 23-й хвилині поєдинку. Осасуна відповіла голом захисника Абеля Бретонеса.

Перемогу господарі вирвали перемогу на 90-й хвилині гри, 30-річний захисник Алехандро Катена виграв верхову боротьбу після подачі кутового.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
8 тур, 3 жовтня

Осасуна – Хетафе 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Майораль, 1:1 – 45+3 Бретонес, 2:1 – 90 Катена

Осасуна перервала безвиграшну серію з трьох матчів та наразі з 10 очками посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. У Хетафе на бал більше та восьма позиція.

Standings provided by Sofascore

Напередодні Ла Ліга назвала найкращого гравця вересня.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна Хетафе

Осасуна

