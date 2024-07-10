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Ордабаси з трьома українцями у складі не подужали Петрокуб: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Игорь Чернявский — 10 липня, 20:15
Ордабаси з трьома українцями у складі не подужали Петрокуб: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 10 липня, проходить 8 матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/25.

Ліга чемпіонів-2024/25
1 кваліфікаційний раунд
10 липня
Ордабаси (Казахстан) — Петрокуб (Молдова) 0:0

За Ордабаси зіграли українці Артем Бєсєдін, Ігор Пластун та Євген Макаренко.

Флора (Естонія) — Цельє (Словенія)

Ризька футбольна школа (Латвія) — Ларн (Північна Ірландія)

Слован (Словаччина) — Струга (Північна Македонія)

Клаксвік (Фарерські острови) — Діфферданж (Люксембург)

Лудогорець (Болгарія) — Динамо Батумі (Грузія)

Динамо Мінськ (Білорусь) — Пюнік (Вірменія)

Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — Егнатія (Албанія)

Нагадаємо, київське Динамо стартує з другого кваліфікаційного раунду ЛЧ. У "біло-синіх" буде надпринциповий суперник — сербський Партизан. Шахтар, своєю чергою, розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.
Борац Динамо Мінськ Лудогорець Ордабаси Пюнік Слован Флора Динамо Батумі РФШ Целе Петрокуб Ліга чемпіонів-2024/25

Ліга чемпіонів-2024/25

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