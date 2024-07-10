Ордабаси з трьома українцями у складі не подужали Петрокуб: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 10 липня, проходить 8 матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/25.

Ліга чемпіонів-2024/25

1 кваліфікаційний раунд

10 липня

Ордабаси (Казахстан) — Петрокуб (Молдова) 0:0





За Ордабаси зіграли українці Артем Бєсєдін, Ігор Пластун та Євген Макаренко.





Флора (Естонія) — Цельє (Словенія)





Ризька футбольна школа (Латвія) — Ларн (Північна Ірландія)





Слован (Словаччина) — Струга (Північна Македонія)





Клаксвік (Фарерські острови) — Діфферданж (Люксембург)





Лудогорець (Болгарія) — Динамо Батумі (Грузія)





Динамо Мінськ (Білорусь) — Пюнік (Вірменія)





Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — Егнатія (Албанія)



