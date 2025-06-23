Брайтон має намір підписати таланта Ліверпуля, який прагне покинути команду

22-річний атакувальний півзахисник Ліверпуля Гарві Елліот може продовжити кар'єру в Брайтоні.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Чайки" зацікавлені в підписанні гравця та вже розпочали переговори з мерсисайдцями.

Через брак ігрового часу футболіст, що перейшов до Ліверпуля з Фулгема за 1,7 млн євро у 2019 році, заявляв про можливість зміни клубу.

Цього сезону Елліотт пропустив 2,5 місяці через зламану ногу. Але навіть після свого повернення він не мав багато практики за нового головного тренера "червоних" Арне Слота, який робив ставку на інших виконавців.

А у зв'язку із потенційним приходом з Баєра Флоріана Вірца Елліотт відкрив для себе двері до трансферу в іншу команду, бо він не хоче втрачати час.

Зараз Гарві Елліотт перебуває у розташуванні молодіжної збірної Англії, яка вийшла до півфіналу Євро-2025 серед гравців до 21 року.

Контракт гравця з Ліверпулем розрахований до літа 2027 року, а його трансферна вартість оцінюється в 30 млн євро.