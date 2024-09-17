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Родрі хоче покинути Манчестер Сіті – ЗМІ

Володимир Кук — 17 вересня, 20:00
Родрі хоче покинути Манчестер Сіті – ЗМІ
Родрі
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі може повернутись у Атлетико.

Про це повідомляє City Xtra.

Повідомляється, що Родрі щасливий у клубі, проте ідея повернутись до Мадриду є привабливою для нього. 28-річний гравець розуміє, що він все має у Сіті, проте він хоче бути ближчим до своєї сімї, яка проживає в Іспанії.

Зазначимо, що іспанець приєднався до команди Жузепа Гвардіоли в 2019 році. За 5 років у клубі він зіграв 258 матчів, у яких відзначився 26 забитими м'ячами та віддав 30 результативних передач. Також опорник виграв 11 клубних трофеїв.

Нагадаємо, нещодавно Родрі розповів, що для нього означає боротьба за "Золотий м’яч" та заявив, що люди які вірять в його перемогу неймовірні.

"Золотий м'яч" це щорічна нагорода найкращому гравцю світу від журналу France Football. ЗМ вважається найпрестижнішим призом на індивідуальному рівні.

Манчестер Сіті Родрі Атлетико Мадрид

Родрі

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