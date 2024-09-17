Родрі хоче покинути Манчестер Сіті – ЗМІ

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі може повернутись у Атлетико.

Про це повідомляє City Xtra.

Повідомляється, що Родрі щасливий у клубі, проте ідея повернутись до Мадриду є привабливою для нього. 28-річний гравець розуміє, що він все має у Сіті, проте він хоче бути ближчим до своєї сімї, яка проживає в Іспанії.

Rodri knows he has more or less everything he could hope for in Manchester, other than sun and family. The midfielder is very happy at #ManCity, although it is thought the idea of moving back to Madrid during his career does appeal.



[via @SamLee] — City Xtra (@City_Xtra) September 17, 2024

Зазначимо, що іспанець приєднався до команди Жузепа Гвардіоли в 2019 році. За 5 років у клубі він зіграв 258 матчів, у яких відзначився 26 забитими м'ячами та віддав 30 результативних передач. Також опорник виграв 11 клубних трофеїв.

Нагадаємо, нещодавно Родрі розповів, що для нього означає боротьба за "Золотий м’яч" та заявив, що люди які вірять в його перемогу – неймовірні.

"Золотий м'яч" – це щорічна нагорода найкращому гравцю світу від журналу France Football. ЗМ вважається найпрестижнішим призом на індивідуальному рівні.