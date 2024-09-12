Родрі: Люди, які вірять, що я можу стати найкращим гравцем у світі — для мене неймовірні

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі розповів, що для нього означає боротьба за "Золотий м’яч" та заявив, що люди які вірять в його перемогу — неймовірні.

Його слова передає ESPN.

"Люди кажуть, що я буду змагатися з Вінісіусом, яким я захоплююся. Думаю, що він чудовий гравець.

Сам факт того, що мене згадують у подібних розмовах змушує мене пишатися виконаною роботою. Це залежатиме від того, що люди цінують, у що вони вірять. Чесно кажучи, є багато гравців, які заслуговують виграти, тож подивимося, яким буде рішення. Але уявіть собі, коли я виходжу на вулицю, люди кажуть мені: "Ти виграєш "Золотий м’яч", ти цього заслуговуєш". І для мене це означає, що я вже переможець. Люди, які вірять, що я можу стати найкращим гравцем у світі, і говорять мені такі речі, для мене неймовірні. Я ніколи не мріяв про це", — сказав Родрі.

У сезоні-2023/24 Родрі виграв АПЛ, клубний ЧС, Суперкубок Європи, а влітку в складі збірної Іспанії завоював золоті медалі Євро-2024. Також іспанець зіграв 46 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 9 забитими м'ячами, та віддав 12 результативних передач.

Зазначимо, що "Золотий м'яч" — це щорічна нагорода найкращому гравцю світу від журналу France Football. ЗМ вважається найпрестижнішим призом на індивідуальному рівні.