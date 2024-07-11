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Шахтар — Бачка-Топола: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 11 липня, 17:10
Шахтар — Бачка-Топола: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У суботу, 11 липня, донецький Шахтар в межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти сербського Бачка-Топола.

Контрольна гра, яка стане для "гірників" третьою у поточне міжсезонна, розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Шахтарем, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, в попередньому спарингу на зборах підопічні Маріно Пушича зіграли внічию з хорватським Хайдуком (1:1).

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