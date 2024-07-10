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Кривбас — Янг Бойз: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 10 липня, 18:00
Кривбас — Янг Бойз: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У середу, 10 липня, криворізький Кривбас у межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти швейцарського Янг Бойз.

Контрольна гра підопічних Юрія Вернидуба з 17-разовим чемпіоном Румунії розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Кривбасом, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, минулого тижня дорогою на збори Кривбас запізнився на рейс із Кишинева до Стамбула через хибне мінування аеропорту.

LIVE трансляція Кривбас товариський матч Пряма трансляція

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