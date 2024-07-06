Кривбас — Динамо Бухарест: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У суботу, 6 липня, криворізький Кривбас в межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти румунського Динамо Бухарест.

Контрольна гра підопічних Юрія Вернидуба з 18-разовим чемпіоном Румунії розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Кривбасом, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, цього тижня дорогою на збори Кривбас запізнився на рейс із Кишинева до Стамбула через хибне мінування аеропорту.