Кривбас — Динамо Бухарест: онлайн відеотрансляція товариського матчу
У суботу, 6 липня, криворізький Кривбас в межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти румунського Динамо Бухарест.
Контрольна гра підопічних Юрія Вернидуба з 18-разовим чемпіоном Румунії розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Дивіться відеотрансляцію, організовану Кривбасом, у прямому етері на сайті Чемпіон.
Нагадаємо, цього тижня дорогою на збори Кривбас запізнився на рейс із Кишинева до Стамбула через хибне мінування аеропорту.