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Кривбас — Динамо Бухарест: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 6 липня, 17:44
Кривбас — Динамо Бухарест: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У суботу, 6 липня, криворізький Кривбас в межах навчально-тренувального збору в Словенії проведе товариський матч проти румунського Динамо Бухарест.

Контрольна гра підопічних Юрія Вернидуба з 18-разовим чемпіоном Румунії розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Кривбасом, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, цього тижня дорогою на збори Кривбас запізнився на рейс із Кишинева до Стамбула через хибне мінування аеропорту.

LIVE трансляція Кривбас Динамо Бухарест Пряма трансляція

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