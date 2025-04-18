Динамо – Оболонь: онлайн відеотрансляція матчу 25 туру УПЛ

У п'ятницю, 18 квітня, відбудеться матч 25-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме столичну Оболонь.

Дербі відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Напередодні гри Кияни продовжують лідирувати у чемпіонаті України, випереджаючи другу Олександрію на 6 балів. Оболонь, своєю чергою, бореться за виживання. Підопічні Сергія Шищенка мають 24 очки в активі та йдуть 12-ми.