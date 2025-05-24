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Динамо – Колос: онлайн відеотрансляція матчу 30 туру УПЛ

Денис Шаховець — 24 травня 2025, 18:00
Динамо – Колос: онлайн відеотрансляція матчу 30 туру УПЛ
ФК Динамо Київ

У суботу, 25 травня, відбудеться матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме Колос.

Дербі Київщини відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, Динамо достроково стало чемпіоном поточного сезону УПЛ. Водночас Колос зберіг прописку в еліті. Втім, навіть у разі перемоги команда не зможе піднятися вище 7 місця.

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