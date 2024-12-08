Динамо Київ – Олександрія: онлайн відеотрансляція матчу 16 туру УПЛ
У неділю, 8 грудня, відбудеться матч 16-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме Олександрію.
Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.
Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті Чемпіон.
За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Динамо – 1,64;
- Нічия – 4,00;
- Перемога Олександрії – 5,60.
Зазначимо, що Динамо та Олександрія пройшли рівно половину дистанції у чемпіонаті та мають по 37 очок в активі після 15 турів. "Біло-сині" випереджають свого суперника тільки за додатковими показниками.
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