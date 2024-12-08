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Динамо Київ – Олександрія: онлайн відеотрансляція матчу 16 туру УПЛ

Денис Шаховець — 8 грудня 2024, 18:00
Динамо Київ – Олександрія: онлайн відеотрансляція матчу 16 туру УПЛ
ФК Олександрія

У неділю, 8 грудня, відбудеться матч 16-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме Олександрію.

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті Чемпіон.

За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Динамо. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Динамо – 1,64;
  • Нічия – 4,00;
  • Перемога Олександрії – 5,60.

Зазначимо, що Динамо та Олександрія пройшли рівно половину дистанції у чемпіонаті та мають по 37 очок в активі після 15 турів. "Біло-сині" випереджають свого суперника тільки за додатковими показниками.

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