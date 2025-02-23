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Динамо – Карпати: онлайн відеотрансляція матчу 18 туру УПЛ

Денис Шаховець — 23 лютого 2025, 16:40
Динамо – Карпати: онлайн відеотрансляція матчу 18 туру УПЛ
УПЛ

У неділю, 23 лютого, відбудеться матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме львівські Карпати.

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 18:00.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Динамо, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Напередодні гри Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи 43 бали після 17 зіграних матчів та жодної поразки. Карпати йдуть шостими, у команди 24 очка.

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