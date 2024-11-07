Жеребкування 1/4 фіналу Кубку України: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 8 листопада, відбудеться жеребкування 1/4 фінала Кубку України з футболу сезону-2024/25.

За підсумками 1/8 фіналу до вісімки найкращих клубів увійшли Рух, Буковина, Олександрія, Динамо, Полісся, Верес, Вікторія та Шахтар.

Дивіться пряму трансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на сайті Чемпіон. Початок о 10:30 за Києвом.

Базова дата матчів 1/4 фіналу Кубку України – 2 квітня 2025 року. Перемога в турнірі дає право на участь у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.