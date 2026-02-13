Шахтар – Діла: онлайн-трансляція матчу

У п'ятницю, 13 лютого, донецький Шахтар проведе п'ятий спаринг у межах тренувального збору в Туреччині.

Суперником "гірників" буде чинний срібний призер чемпіонату та володар Кубка Грузії Діла Горі. Зустріч в Анталії розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Шахтаря, у прямому етері на "Чемпіоні".

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Діла

Зазначимо, що Шахтар на зборах має поки по дві перемоги та поразки. "Гірники" поступилися Гросашпаху (1:2) та ЛНЗ (0:1), а також здолали Ригу (2:1) та Динамо Тбілісі (7:2).

Наступний контрольний матч Шахтар проведе цього ж дня. "Гірники" зіграють проти ще одного представника Грузії – Руставі. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні донеччани продовжили контракт з українським півзахисником Дмитром Криськівим.