Україна – Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У п'ятницю, 4 червня, жіноча збірна України з футболу проведе матч 3-го туру Ліги націй УЄФА проти національної команди Чехії.

Поєдинок відбудеться на "Міському стадіоні" в польському місті Польковіце. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, в перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).