Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Україна – Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Денис Шаховець — 3 квітня 2025, 16:45
Україна – Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
УАФ

У п'ятницю, 4 червня, жіноча збірна України з футболу проведе матч 3-го туру Ліги націй УЄФА проти національної команди Чехії.

Поєдинок відбудеться на "Міському стадіоні" в польському місті Польковіце. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, в перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

LIVE трансляція Жіноча збірна України з футболу Пряма трансляція

LIVE трансляція

Верес – Полісся: онлайн відеотрансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України
Кременчук і Київ Кепіталз проведуть третій матч фінальної серії
Чорногорія U-16 – Україна U-16: онлайн-трансляція матчу Турніру чотирьох націй
Україна U-21 – Польща U-21: онлайн-трансляція
Словаччина U-17 – Україна U-17: онлайн-трансляція

Останні новини