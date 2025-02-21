Албанія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У п'ятницю, 21 лютого, жіноча збірна України з футболу проведе матч 1-го туру Ліги націй УЄФА проти національної команди Албанії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ніко Дована" у місті Дуррес. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги націй 2025 збірна України потрапила до групи 4 Ліги В. Окрім Албанії, у групі українок також команди Хорватії та Чехії.