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Стала відома зарплата Мармуша в Манчестер Сіті

Олександр Булава — 17 січня 2025, 20:52
Стала відома зарплата Мармуша в Манчестер Сіті
Омар Мармуш
Getty Images

Єгипетський форвард Омар Мармуш буде заробляти у Манчестер Сіті у 8 разів більше, ніж в Айнтрахту.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Англійці будуть платити нападнику близько 16-17 млн євро до сплати податків на рік, що у вісім разів більше його зарплати в німецькому клубі – 2 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Сіті заплатить за 25-річного єгипетського нападника близько 80 млн євро, які вимагає німецький клуб.

На рахунку Маршуша 19 голів та 12 асистів у 25 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавились англійські Ліверпуль та Челсі.

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