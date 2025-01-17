Стала відома зарплата Мармуша в Манчестер Сіті

Єгипетський форвард Омар Мармуш буде заробляти у Манчестер Сіті у 8 разів більше, ніж в Айнтрахту.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Англійці будуть платити нападнику близько 16-17 млн євро до сплати податків на рік, що у вісім разів більше його зарплати в німецькому клубі – 2 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Сіті заплатить за 25-річного єгипетського нападника близько 80 млн євро, які вимагає німецький клуб.

На рахунку Маршуша 19 голів та 12 асистів у 25 матчах. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем також цікавились англійські Ліверпуль та Челсі.