Реал готує гучний трансфер: мадридці полюють на Олісе

Мадридський Реал зацікавився французьким вінгером Баварії Майклом Олісе.

Про це повідомляє іспанське видання El Gol Digital.

Як зазначається, королівський клуб розглядає можливість підписання 23-річного гравця на заміну Родріго, який може кинути Реал.

За вінгера мюнхенці можуть вимагати близько 100 мільйонів євро. Саме такою є трансферна вартість футболіста збірної Франції.

Майкл Олісе яскраво розпочав сезон 2025/26: у 10 поєдинках за Баварію він уже записав на свій рахунок 5 голів і 6 результативних передач, ставши одним із ключових виконавців команди Томаса Тухеля. Чинний контракт футболіста розрахований до 2029 року.

Також Олісе стабільно викликається до складу національної збірної Франції, а у вересневому матчі відзначився голом у ворота збірної України.