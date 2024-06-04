Олімпійська збірна України розгромила Індонезію U-23 у першому турі міжнародного турніру

Олімпійська збірна України з футболу перемогла Індонезію U-23 у першому турі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revell у Франції.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Синьо-жовті швидко відкрили рахунок. На 9 хвилині Геннадій Синчук замкнув флангову передачу. На 30 хвилині Микола Михайленко подвоїв перевагу, розстрілявши ворота із вбивчої позиції. А на 59 хвилині Олег Федор забив головою та зробив рахунок розгромним.

Tournoi Maurice Revell

Франція

Перший тур

4 червня

Україна U-23 — Індонезія U-23 3:0

Голи: 1:0 — Синчук 9, 2:0 — Михайленко 30, 3:0 — Федор 59.

Нагадаємо, що на груповому етапі турніру Україна також зіграє проти Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

Розклад матчів України

6 червня, 16:00. Україна — Італія

8 червня, 18:30. Україна — Панама

10 червня, 15:30. Україна — Японія

Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення.