Олімпійська збірна України визначилась зі складом на матч проти Японії U-19
Олімпійська збірна України з футболу визначилася зі стартовим складом на четвертий матч міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції проти Японії U-19.Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Стартовий склад
Єрмаков, Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк, Федор, Рубчинський, Шостак, Велетень, Хлань, Сікан,
Запасні: Фесюн, Синчук, Драмбаєв, Павлюк, Ярмолюк, Сігєєв, Краснопір, Кучерявий.
Початок зустрічі — о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу
Наразі Україна посідає перше місце в групі B з 9 очками в активі. Зазначимо, що переможці двох груп зіграють у фіналі турніру.
Нагадаємо, у першому турі підопічні Руслана Ротаня обіграли Індонезію (3:0), а в другому поєдинку не залишили шансів для Італії (4:0), у третьому поєдинку з Панамою українці також виявилися сильнішими (2:0).