Чорноморець оголосив про повернення досвіченого нападника

Український нападник Олексій Хобленко став гравцем одеського Чорноморця.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

30-річний форвард приєднався до команди на правах вільного агента. За інформацією Transfermarkt угода розрахована до 30 червня 2025 року.

Останнім клубом Хобленка був черкаський ЛНЗ. У минулому розіграші Української Прем'єр-ліги гравець відіграв 22 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, Олексій вже виступав за одеську команду з 2016 до 2018 року, забивши 11 голів у 53 поєдинках.

Нагадаємо, раніше Чорноморець оголосив про повернення двох інших гравців.