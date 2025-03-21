Гуцуляк: Другий матч із бельгійцями буде складнішим, ніж перший

Хавбек збірної України Олексій Гуцуляк прокоментував перемогу над Бельгією (3:1) у першому матчі плейоф Ліги націй.

У післяматчевому коментарі він присвятив свій перший гол за національну команду вболівальникам і воїнам ЗСУ, а також зазначив, що матч-відповідь буде складнішим.

"Дуже дякую всім уболівальникам за те, що підтримують, дякую ЗСУ. В таку тяжку хвилину, думаю, ми сьогодні зробили все, що могли.

Емоції переповнюють, це мій перший гол за збірну – хочу присвятити його всім уболівальникам, усім нашим бійцям. Тримаймося, Україно, думаю, що ми переможе, і все буде добре в нас.

Емоції великі. Зашкалювали емоції, і було важко. Головне – що команда перемогла, що вийшло перевернути гру. Вийшли на заміну, перевернули – те, що від нас, в принципі, і вимагалося. Які можуть бути емоції? Перший гол за збірну, емоції переповнюють.

Є друга гра, тому потрібно не розслаблятися. Не з одного ж матчу протистояння, а з двох. Тому треба зараз підготуватися, відновитися та готуватися до другого матчу. Думаю, він буде ще складнішим, ніж сьогоднішній", – сказав Гуцуляк.