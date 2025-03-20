Обікрав одноклубника Малиновського: Гуцуляк зрівняв рахунок у матчі Україна – Бельгія

У матчі Ліги націй УЄФА Україна – Бельгія підопічні Сергія Реброва відновили статус-кво.

На 66 хвилині Олексій Гуцуляк, який з'явився на полі за три хвилини до взяття воріт, обікрав захисника Коні де Вінтера, вийшов віч-на-віч із Тібо Куртуа та переграв голкіпера суперників.

Відео голу Гоцуляка в матчі Україна – Бельгія

Для 27-річного вінгера житомирського Полісся це шостий поєдинок за національну команду і перший гол. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 3 млн євро.

Рахунок у грі на 40 хвилині відкрив форвард Ромелу Лукаку. Відео голу можна переглянути ТУТ.

Чемпіон проводить для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.