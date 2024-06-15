Олександрія підпише вінгера Динамо Загреб

Олександрія підсилиться хорватським правим вінгером загребського Динамо Іваном Сараничем.

Про це повідомляє YouTube-канал Камон, Плей.

Перехід відбудеться на правах оренди на сезон-2024/25. При цьому "місцяни" будуть мати право викупу 21-річного гравця.

У минулому сезоні Сараніч виступав за хорватський Дугопольє. На його рахунку — 29 матчів, 6 голів та 2 асисти.

Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 500 тис євро.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Олександрія розгромила Оболонь та посіла 8 сходинку в турнірній таблиці.