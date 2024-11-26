Олександрія готує трансфер одного з найкращих бомбардирів Першої ліги

Олександрія планує підписати одного з найкращих бомбардирів української Першої ліги – форварда тернопільської Ниви Андрія Різника.

Про це інформує UA-Футбол.

24-річний гравець завершив першу частину сезону на другій позиції у рейтингу бомбардирів. На його рахунку сім голів у 10 матчах.

Попри інтерес інших клубів – Олександрія найбільш вірогідний варіант для продовження кар’єри Різника.

Нагадаємо, Олександрія в останньому матчі зіграла внічию з Вересом в УПЛ. Це була перша втрата очок з 5 жовтня. Попри це, команда Руслана Ротаня залишається другою в турнірній таблиці, випереджаючи третій Шахтар на 4 очки.

До кінця року олександрійці проведуть ще 4 матчі – проти Чорноморця, Динамо (з киянами зіграють два поєдинки впродовж 5 днів) та ЛНЗ.